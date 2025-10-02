◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区王者のドジャースが１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦で逆転勝ち。２連勝で同シリーズを突破し、東地区王者のフィリーズの待つ地区シリーズ進出を決めた。試合後の会見でロバーツ監督は４日（同５日）の第１戦で大谷翔平投手（３１）が先