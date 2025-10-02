NISA制度は2014年1月にスタートし、2024年には現行制度に移行しました。非課税保有期間や年間投資枠などは大きく変わりましたが、「NISA口座内で得た利益は税金がかからない」という骨子の部分は変わりません。 「NISAで10年運用するとどのくらい資産形成ができるの？」と気になる人もいるでしょう。 本記事ではNISAが始まったあと、2015年にNISA口座でS＆P500に連動する投資信託を100万円分投資していたら、10年