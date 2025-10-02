巨人は２日、育成選手の直江大輔投手（２５）、三浦克也投手（２４）、大城元外野手（２１）らと支配下選手の高橋礼投手（２９）、乙坂智外野手（３１）に、来季の選手契約を締結しない旨を通達したと発表した。直江は松商学園を経て２０１８年ドラフト３位で入団。２０年は一軍で３試合の先発マウンドに立つと、２３年は中継ぎとして１６試合に登板、６ホールドを挙げた。昨季は一軍登板がなく、育成再契約をして臨んだ今季も