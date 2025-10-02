ドジャースの山本由伸投手（２７）は１日（日本時間２日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）第２戦に先発し、６回２／３を４安打２失点（自責点０）、９三振２四球。打者２８人にメジャー移籍後最多の１１３球。最速は９７・４マイル（約１５６・８キロ）を記録した。チームは８―４で勝って、２連勝でナ・リーグ東地区優勝のフィリーズが待つ地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）進出を