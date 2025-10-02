俳優ビョン・ウソクを過剰に警護して物議を醸した警護会社と所属警護員に、罰金刑が言い渡された。【写真】ビョン・ウソク護衛による利用客妨害の瞬間10月2日、仁川（インチョン）地裁刑事6単独のシン・フンホ判事は、警備業法違反の容疑で起訴された警護員A氏と所属警護会社に、それぞれ罰金100万ウォン（約10万円）を宣告した。A氏は昨年7月12日、仁川国際空港から出国するビョン・ウソクを警護する際、一般乗客に強いフラッシュ