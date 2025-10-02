【モデルプレス＝2025/10/02】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが2日、グループのX（旧Twitter）を更新。櫻井優衣の幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、幼少期ショットがレベチで可愛い◆櫻井優衣、幼少期ショット披露同グループでは、新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」の配信を記念し、「自分が子供の頃から変わっていないなあ、と思う部分はありますか？また、逆に大人になって変わ