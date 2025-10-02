新たなメーカーオプション追加＆価格アップも！ホンダは2025年10月2日、「ヴェゼル」を一部改良することを発表しました。なお、翌3日に発売されます。ヴェゼルはSUVとクーペを融合させた流麗なスタイルを特徴とする、都会派の「コンパクトSUV」です。ホンダのクーペSUV「ヴェゼル」何が変わった？【画像】超カッコいい！ これがスポーティ仕様の「ヴェゼル RS」です！（30枚以上）現行モデルは2021年にフルモデルチェンジし