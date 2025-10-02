福祉や災害時支援などに活用される赤い羽根共同募金運動が、今年も10月1日から全国一斉に始まり、兵庫県でもそのスタートを告げるイベントが、神戸市で行われました。神戸・三宮の中央区役所で開催されたのは、「令和7年度（第79回）赤い羽根共同募金運動」キックオフイベントです。『助け合い広がるつながる赤い羽根』のスローガンのもと、来年3月31日まで展開される、赤い羽根共同募金運動。兵庫県共同募金会の前田公