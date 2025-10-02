９月２７日、「第８回清風正気、廉潔文化作品展」を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月2日】中国天津市の天津美術館で9月26日、「第8回清風正気、廉潔文化作品展」が開幕し、186点（組）の作品が展示され、多くの来場者でにぎわった。同展には北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省など九つの省・直轄市から幅広い参加があり、作品は書道、美術、写真、無形文化遺産など多岐にわたっており、いず