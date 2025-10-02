ÉÊÀî·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü½ðÄ¹¡ÖOha!4 NEWS LIVE¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄºê¤µ¤¯¤é(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¡¢ÉÊÀî·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò°Õ¼±¤·¡¢°Â¿´