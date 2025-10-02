２１年１２月に亡くなった神田沙也加さんの公式Ｘが２日更新され、３９歳の誕生日だった１日に多くのファンが祝福コメントを寄せたことに感謝の言葉を寄せた。公式Ｘには「神田沙也加の３９歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」「たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」と感謝の言葉を掲載した。