10月2日午前、静岡県沼津市の工場で圧力容器が破裂し、作業員3人が病院に運ばれました。3人は、いずれも命に別条はない模様です。 10月2日午前10時18分、沼津市東間門の制御装置や電子装置などを製造する事業所の工場内で「工場で製品試験に使う圧力容器が破裂し、けが人がいる」と消防に通報がありました。 消防によりますと、作業員が空気を圧縮する作業をしていた際に、容器が破裂したとみられています。 警察によりますと、