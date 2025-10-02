巨人は２日、乙坂智外野手（３１）、高橋礼投手（３０）、直江大輔投手（２５）ら５選手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。直江は２３年には１６試合に登板した右腕。昨オフも球団から来季の契約を結ばないと戦力外となったが、約１週間後、育成での再契約オファーを受けた。異例の形で復帰となった。ただ、今季は３軍で３１登板、防御率０・８８もファームでも登板できず、戦力外に。「もともと去年言われ、