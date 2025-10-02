◇第78回秋季北海道高校野球大会室蘭支部Aブロック代表決定戦苫小牧東4―3浦河（2025年10月2日北海道苫小牧市とましんスタジアム）春夏計5度甲子園出場の古豪・苫小牧東が28年ぶりの秋季北海道大会（12日開幕、大和ハウスプレミストドーム）進出を決めた。苫小牧東は3回に先制し、4回2死三塁から今野和雄主将（2年）が左前適時打、6回2死二、三塁でも今野主将の右前2点打で追加点を奪った。苫小牧東は前回北海道大会出