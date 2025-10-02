【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳへの投稿で、中国の習近平（シージンピン）国家主席と４週間後に会談すると表明した。会談では、中国による米国産大豆の輸入拡大が主要議題になるとの認識を示した。トランプ氏は投稿で「中国が『交渉』上の理由だけで大豆の輸入を控えており、米国の大豆農家は打撃を受けている」と指摘。「４週間後に習主席と会談するが、大豆は主要議題となるだろう」と書