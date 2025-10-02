亡くなった自然保護活動家のジェーン・グドール氏/Sumy Sadurni/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）野生のチンパンジー研究に生涯をささげ、動物の行動や感情への理解を深める功績を残した英研究者で自然保護活動家のジェーン・グドール氏が死去した。９１歳だった。同氏の団体が１日に明らかにした。グドール氏のフィールドワークは女性としての障壁を打ち破り、動物に対する科学研究の在り方を一変させただけでなく、