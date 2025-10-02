ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1日より、「GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025 #イチナナ映えハロ」をスタートし、最終日となる10月31日には、アプリ内イベントを勝ち抜き、思い思いのハロウィンコスプレに身を包んだ63名のライバーが一堂に会し、“Global No.1ライバー”を決定するリアルイベントを開催することが決定した。「GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025 #イチナナ映えハロ」○「グローバルスケール」での開催「17LIVE」では