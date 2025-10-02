バルチック海運指数=10/01時点=急低下、約1カ月ぶりに2000台割れ バルチック海運指数 1980（前日比：-7.22%） ハンディマックス・インデックス 860（前日比：0.47%） パナマックス・インデックス 1725（前日比：-2.87%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。