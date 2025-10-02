株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「僕のヒーローアカデミア」家庭用ゲーム最新作『僕のヒーローアカデミア All’s Justice』を2026年2月5日にPlayStation5、Xbox Series X|Sで発売する。また2月6日にSteam版も発売。それに先駆けて製品情報を公開し、パッケージ版とダウンロード版の予約受付を開始した。発表に合わせ、「アナウンスメントトレーラー」も公開。最新モード「チームアップミッション」や、ヒーローと