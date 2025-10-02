■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ（WCS）2回戦ドジャース 8−4 レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（23）が自身初のプレーオフ登板を果たした。レッズとのWCS第2戦で、8-4で迎えた9回、チーム5番手としてマウンドに立った佐々木は、大歓声で迎えられた中、堂々のピッチングで2者連続三振から3人で退けWCS突破に貢献した。この日は山本由伸（27）が先発。7回途中2失点の好投でエースと