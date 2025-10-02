佐賀県警の科学捜査研究所の男性技術職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題を受け、警察庁の楠芳伸長官は２日の定例記者会見で、首席監察官やＤＮＡ型鑑定の専門家らを県警に派遣し、今月８日から特別監察を始めることを明らかにした。元職員は２０１７年以降に関与した１３０件の鑑定で、必要な検査や分析を実施せず、「ＤＮＡ型は検出されなかった」と上司に報告するなどの不正を繰り返したとして、先月に処