ABCテレビ10月期スタートの深夜ドラマ・バラエティー番組のPRイベント『推しに出会えるABC～10月クール番組祭り！～』に、新番組のキャストが大集合。キュンキュンセリフを言うゲームや番組裏話で集まったファンを楽しませた。 出演したのは、4番組の主役たち。ドラマ『君としたキスはいつまでも』からは、太田将熙と本島純政が登場。太田が「アミューズ所属のチーム・ハンサ