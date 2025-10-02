◇MLB ドジャース8-4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）山本由伸投手が記念写真で再びつま先立ちです。ワイルドカードシリーズ第2戦先発にあがった山本投手は初回に2点先制タイムリーを浴びるも、その後は13人連続アウトと安定した投球を取り戻します。6回にはノーアウト満塁のピンチを招きますが、ショートゴロと二者連続三振で無失点で抑えました。山本投手は今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三