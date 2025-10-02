“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。9月30日（火）に放送された同番組では、再結成を発表したばかりのパンプキンポテトフライ・谷拓哉＆カムバック（元：山名大貴）がゲストで登場し、そこに谷とユニットを組んでいた九条ジョーが乱入した。LINEでユニット解消を告げられたという九条に、谷が衝撃の理由を明かし…