フォースタートアップスが３日ぶりに反発。同社は２日、ＡＩ領域に注力した人材支援サービスの展開に向け子会社を設立したと発表。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。同社の１００％子会社であるアリカタがこの日、営業を開始した。ＡＩ領域でのヘッドハンティング型人材支援サービスを提供していく。 出所：MINKABU PRESS