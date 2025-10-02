2026年の北中米ワールドカップに向けたアルゼンチン代表の新2ndユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。それによると、ベースカラーは2018年ロシアW杯以来のブラック。白のロゴとスカイブルーのディテールが施され、絵画からインスピレーションを得た鮮やかで芸術的なパターンが特徴となっている。海外ファンからは「全く予想していなかった」「衝撃的だ」「黒