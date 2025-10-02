消防によりますと、きょう（2日）午後1時すぎ、岡山市北区平野地区で「建物が燃えている」と119番通報がありました。 【火災現場画像】岡山市北区平野住宅街で建物火災消防車18台・消防ヘリが出動中 現在、岡山市消防局の消防車など18台と消防ヘリが出動し、約2時間半後に鎮火しましたが、この火事で3人が救急搬送されたということです。