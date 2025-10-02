高島屋は続伸。１日取引終了後、９月度の店頭売り上げ速報を発表。国内百貨店の合計は前年同月比４．４％増となった。免税売上高は同２．７％増、免税を除いた店頭売上高は同４．６％増だった。国内顧客は秋物衣料に動きがみられ、物産展などの催事も堅調。インバウンド顧客は化粧品や婦人服、スポーツ、子供情報ホビーなどが前年実績を上回り、全体を押し上げた。これが買い手掛かりとなっている。 出所：MINKAB