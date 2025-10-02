サンリオが続騰している。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が１日、サンリオの投資判断を「イコールウェート」から「オーバーウェート」に引き上げた。目標株価は７９００円から８６００円に増額修正している。日本のＩＰ産業全般にグローバルで拡大が見込まれるなか、サンリオの小売りベースでのシェアについても拡大余地が大きいと指摘。配当・優待の権利落ちによる需給要因