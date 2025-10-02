平和堂 [東証Ｐ] が10月2日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比6.3％増の75.1億円に伸びたが、通期計画の156億円に対する進捗率は48.2％となり、5年平均の45.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.9％増の80.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-