オリックスは２日、本田仁海選手、元謙太選手、佐野皓大選手ら５選手に来季の選手契約を結ばないと通達したことを発表した。また、育成の村西良太選手、小野泰己選手にも来季の育成選手契約を結ばないことを伝えた。本田は１７年度ドラフト４位で加入し、２２年に４２試合に登板。通算９６試合に登板したが、今季は１軍と登板がなかった。元は２０年ドラフト２位で加入。今季は３１試合に出場し、打率・１４３と結果が出な