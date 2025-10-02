モデルでシンガーの上野ようこが2日までに自身のインスタグラムを更新。膠原病（こうげんびょう）と闘病していることと、甲状腺がんの手術を2度受けていることを公表した。「みなさんにお伝えしたいこと」「自分の経験が少しでも誰かの希望になればと今までの私のことをちょっとお話します」と切り出し、「私は今現在“膠原病”（こうげんびょう）という免疫疾患の難病と闘っています。そして、“甲状腺癌”も発症し2度手術