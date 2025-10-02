日本時間２日にロサンゼルスで行われた米大リーグ・ワイルドカードシリーズのドジャース―レッズ第２戦で、佐々木朗希がポストシーズンデビューを果たした。４点リードの九回にマウンドへ。３者凡退でシリーズ突破を決めた。（デジタル編集部）山本由伸が６回３分の２を投げて２失点、自責点０と快投を披露した試合。前日に続いてリリーフ陣はもたついて八回に２点を失った後だった。ルーキーの佐々木が対するのはレッズの上