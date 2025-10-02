俳優の間宮祥太朗（31）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。撮影中にスタッフらと団結したエピソードを語った。間宮は、撮影が巻いているときに食事休憩を飛ばして撮影を終わらせてしまう「飯押し」についてのエピソードを語った。「ちょっと前にやった現場で、撮影してると飯押しの可能性が出てくるときあるじゃないですか。進みが早いから、この夜ご飯やめちゃって飯後のシーンを撮っちゃって