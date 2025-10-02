NHKは、新サービス「NHK ONE」のアカウントの登録手続きで発生していた、Gmailなどを使っているユーザーに認証コードが届かない不具合が、2日正午までに解消したと発表した。 NHKによれば、NHKからの認証コードメールに新しいドメインを使用し、かつ短時間に大量送信したことが原因で、認証コードが届かない不具合が発生していたと見られる。NHKのシステム側で送信数を調整するなど