◆秋季埼玉県大会準々決勝上尾６―２熊谷商（２日・大宮公園）右サイドから繰り出される大きな変化球がさえ渡った。上尾・辻岡瑛人投手（２年）が「スライダーがよかったです」と満足げに振り返った得意のボールで熊谷商打線をほんろうした。７回に２点を失ったものの、６安打、無四球、１０奪三振で１３１球完投勝利。「しっかり準備してきょうに備えてきたので、いいピッチングができました」と息をついた。高野和樹監督も「