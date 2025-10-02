落語家の林家たい平が２日、自身のブログを更新し、１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント概要を発表した。タイトルは「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い」。１度目は浅草・東洋館で１０月２０日午後６時３０分開演で行う。出演者は松村邦洋、桂米助、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、桂文雀、柳亭こみち、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、ペー。