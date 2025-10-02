岡本太郎記念館（東京・南青山）は２日、企画展「ＴＡＲＯの空間」を１１月６日から来年３月８日まで開催すると発表した。１９６８年に岡本さんが建築を手がけた「マミ会館」（東京・大田区＝現存せず）の新たに製作された１／４０スケールの模型ほか、多彩な作品や資料が展示室を彩る。同記念館は芸術家・岡本太郎さんのアトリエを改造して１９９８年にオープンした。平野暁臣館長は「岡本太郎は自らの表現の土俵を空間だと考