リカバリーウェア「ＢＡＫＵＮＥ」などを展開するコンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ」が１０月２日、坂井瑠星騎手とコンディショニングサポート契約を締結したと発表した。テンシャルは健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ」を中心に日常生活からコンディショニングをサポート。アスリートの知見を生かした製品開発や、睡眠のパーソナライズ指導をはじめとしたコンディシ