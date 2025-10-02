音楽プロデューサーベニー・ブランコ（３７）の結婚指輪には、自身と妻で歌手のセレーナ・ゴメスの誕生石があしらわれている。９月２７日、カリフォルニアで『マーダーズ・イン・ビルディング』で人気のセレーナと挙式したベニーは、オーダーメイドで製作したジュエリーに、ふたりの絆を讃えるパーソナルな要素を随所に込めたという。 【写真】お幸せ