「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のカプセルトイが続々と登場決定！「初音ミク」はもちろん、人気キャラクターたちがキュートな「めじるしチャーム」になりました☆ セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクカプセルめじるしチャームVol.1〜Vol.3」  価格：各400円（税込）主な取扱店：全国のカプセルトイコーナー 「プロジェクトセカイ カラフル