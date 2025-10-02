株式会社ファルコが運営する法人向けファイル転送サービス「データPro」が、2025年10月1日に大規模アップデートを実施しました。昨今の「脱PPAP」の流れやリモートワークの普及に対応し、企業のセキュリティを強化しつつ、よりシンプルで使いやすいファイル転送環境を提供します。 ファルコ 法人向けファイル転送サービス「データPro」  アップデート実施日：2025年10月1日 近年、パスワード付きZIPファイルを