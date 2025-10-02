映画「MEMORIES」 ©1995 マッシュルーム／メモリーズ製作委員会 1995年の公開から30周年を迎える、大友克洋が原作・製作総指揮・総監督を務めた映画「MEMORIES」が、4Kフィルムスキャンによりリマスター、豪華仕様の4K UHD BDで12月24日に発売される。商品名は「MEMORIES 4Kリマスターセット」。UHD BDとBDがセットになった特装限定版で、価格は15,400円。品番はBCQA-0023。発売・販売元はバンダ