西日本の主要百貨店が１日発表した９月の売上高（速報）は、全１１店中６店が前年実績を上回った。阪神百貨店梅田本店は、プロ野球・阪神タイガースのセントラル・リーグ優勝セールが好調で、売上高が前年同月比３４．４％増と大幅に伸びた。セールは８日から１週間実施。この週の売り上げと来店客数が、全面開業（２０２２年）後の過去最高を更新した。大丸梅田店は、店内に設けた大阪・関西万博のオフィシャルストアに顧客