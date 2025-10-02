企業によってはボーナス制度が廃止され、年収を月割りで分割し給与化する動きが見られます。一見すると、収入の総額は変わらないように感じられます。しかし、両者は社会保険料の存在によって、手取り額が変化することがあります。 本記事では、年収1000万円を前提に、ボーナスを年2回受け取る場合と給与化された場合の社会保険料（特に健康保険・厚生年金保険）の違いをシミュレーションします。