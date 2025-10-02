○ドジャース8−4レッズ●＜現地時間10月1日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがワイルドカード3番手のシンシナティ・レッズに2連勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、ダメ押しの適時打を放って勝利に貢献した。先発登板した山本由伸投手（27）は7回途中2失点と好投。佐々木朗希投手（23）は5番手として最終回を締めた。勝てばシリーズ突破という第2戦のマウンドに上がった山本。