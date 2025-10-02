オリックスは2日、本田仁海、元謙太、佐野皓大、育成の村西良太、小野泰己に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。本田は17年ドラフト4位でオリックスに入団し、22年に42試合に登板して、2勝3敗14ホールド2セーブ、防御率3.50の成績を残した。昨季も23試合に登板して防御率2.86だったが、今季は一軍登板なし。ファームでは13試合に登板して防御率6.92と不安定な投球が目立った。元は20年ドラフト2位でオリックスに