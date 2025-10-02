■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ2回戦ドジャース 8−4 レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャーズがレッズとのワイルドカードシリーズで2連勝を飾り、地区シリーズ進出を決めた。大谷翔平（31）は“1番・DH”で出場し、6回にタイムリーを放つなど4打数1安打。投げては先発した山本由伸（27）が7回途中2失点で試合を作る好投をし、打線に勢いをつけ、ポストシーズン通算3勝目を挙げた。ワイルドカードシリ