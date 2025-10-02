９月３０日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が１日、Ｘを更新。「解せぬ、全く解せぬ」と納得いかない出来事を報告した。中川は「今日びっくりしたことがあったから絵日記にしました」と切り出し、絵日記を添付。「５キロ以上ある双子を産んだのに信じられないくらい増量したのに３キロしか痩せてなかった」と報告した。「解せぬ、全く解せぬ物理の法則ゆがんでる、どうせいというんじゃ！」と納得いかない様