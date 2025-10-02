【モデルプレス＝2025/10/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】BLACKPINKジス、美太もも全開のミニスカ姿◆BLACKPINKジス、パリでのファッションショーのオフショットを公開ジスは、フランス・パリで開催中のパリコレクションで行われたDiorのショーに訪れた際の写真を公開。白のブラウスに黒いベストとミニ丈のバルーンス